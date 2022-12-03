Пиняев о прозвищах: «Меня везде называют «Пиняй». Карпин говорил, что я жиробасик»

высказался о работе с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– Недавно ты впервые поработал с Карпиным. Какие впечатления?

— Это тренер-мотиватор. Он максимально четко и правильно доносит вещи, которые хочет получить от каждого футболиста.

— Каким был ваш первый разговор?

— Во время тренировочного процесса общались о требованиях. Но первый длительный разговор состоялся, когда летели в Таджикистан. Обсудили, как он видит меня на поле, что хотел бы до меня донести и увидеть в моем исполнении в разных ситуациях.

— На пресс-конференции Карпин допустил, что ты выйдешь с капитанской повязкой.

— Если бы мне доверили, то вышел бы. Валерий Георгиевич же с первого дня в сборной практиковал, что капитаном может быть любой в команде. Но я и без повязки выходил с максимальным настроем. Не говоря уже о том, что в сборной в любом случае есть опытные игроки, которые будут подсказывать и вести команду независимо от того, кто капитан.

— В сборной особые требования по питанию. В «Крыльях» есть что-то похожее?

— Это не особые требования — просто когда идет игровой цикл, ты должен правильно питаться. В «Крыльях» примерно те же правила.

— Есть ли традиция проставляться после дебюта в сборной?

— Ветераны «душили» меня с этим, просили! Но в тот момент не было возможности — каждый день шли тренировки, нужно соблюдать режим питания. Потом как-нибудь разберемся с этим. В будущем обязательно проставлюсь.

— Андрей Мостовой рассказывал, что Карпин называл его жиробасиком. Тебе прозвище придумали?

— Меня везде называют «Пиняй». Хотя Карпин в Таджикистане тоже говорил, что я жиробасик, ха-ха! – сказал хавбек .

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