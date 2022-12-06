Португалия — Швейцария, 06.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

6 декабря пройдет последний матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре. В 22:00 по московскому времени начнется матч Португалия — Швейцария. Команды сыграют в городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил». Рассмотрим коэффициенты на игру плей-офф Чемпионата мира в Катаре.

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Португалия — Швейцария: ставки на победу

У команд богатая история очных матчей. Всего сборные сыграли в 25 матчах. В противостоянии нет явного фаворита. У Швейцарии 11 побед, включая одну в рамках Евро-2008. Португалия выиграла 9 матчей. Еще 5 игр завершились вничью. В 2022 году команды играли в Лиге Наций и одержали по домашней победу. Португальцы были сильнее 4:0, Швейцария взяла реванш 1:0.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 фаворитом выступает Португалия. Букмекерская контора «Марафон» предлагает коэффициент 1,94 на победу Португалии, 4,80 на победу Швейцарии и 3,58 на ничейный исход. На проход чемпионов Евро-2016 коэффициент 1,41 и 2,82 на выход Швейцарии в четвертьфинал.

Португалия — Швейцария: ставки на форы

Команды набрали равное количество очков на групповой стадии. Обе сборные одержали по две победы и потерпели по одному поражению. Португальцам этого хватило для первого места в квартете, Швейцария заняла второе место в своей группе. У Португалии только одна победа с разницей в два гола. У Швейцарии ни одного поражения с разницей в два гола.

Эксперты не уверены в разгромной победе португальской команды, считая их фаворитами игры. Отметим, что в пяти из шести очных матчей одна команда побеждала с форой -1,5: три победы Португалии и две победы Швейцарии. В предстоящем матче букмекер «Марафон» предлагает коэффициент 3,60 на победу Португалии с форой -1,5 и 1,28 на победу Швейцарии с форой +1,5.

Португалия — Швейцария: ставки на тотал

Португалия достаточно результативно играет на ЧМ. Команда забивает в 9 последних встречах. В 5 из 9 игр забивает не менее двух голов. В 8 встречах португальцы пропустили и в 7 матчах было забито три и более гола. У Швейцарии восемь матчей с пропущенными голами, в пяти играх было забито три и более гола. Во всех результативных встречах швейцарцы забивали.

Эксперты не верят в высокую результативность матча. Многое будет зависеть от быстроты первого гола, который может раскрыть игру. Швейцария предпочитает играть от обороны, но если пропускает, то заметно прибавляет в атаке. Букмекер «Марафон» предлагает коэффициент 1,71 на ТМ2,5 и 2,39 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Швейцария