Португалия — Швейцария, 06.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Швейцарии по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

6 декабря пройдет последний матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу в Катаре. В 22:00 по московскому времени начнется матч Португалия — Швейцария. Команды сыграют в городе Лусаил на поле стадиона «Лусаил». Рассмотрим коэффициенты на игру плей-офф Чемпионата мира в Катаре.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Португалия — Швейцария: ставки на победу

У команд богатая история очных матчей. Всего сборные сыграли в 25 матчах. В противостоянии нет явного фаворита. У Швейцарии 11 побед, включая одну в рамках Евро-2008. Португалия выиграла 9 матчей. Еще 5 игр завершились вничью. В 2022 году команды играли в Лиге Наций и одержали по домашней победу. Португальцы были сильнее 4:0, Швейцария взяла реванш 1:0.

В матче 1/8 финала ЧМ-2022 фаворитом выступает Португалия. Букмекерская контора «Марафон» предлагает коэффициент 1,94 на победу Португалии, 4,80 на победу Швейцарии и 3,58 на ничейный исход. На проход чемпионов Евро-2016 коэффициент 1,41 и 2,82 на выход Швейцарии в четвертьфинал.

Португалия — Швейцария: ставки на форы

Команды набрали равное количество очков на групповой стадии. Обе сборные одержали по две победы и потерпели по одному поражению. Португальцам этого хватило для первого места в квартете, Швейцария заняла второе место в своей группе. У Португалии только одна победа с разницей в два гола. У Швейцарии ни одного поражения с разницей в два гола.

Эксперты не уверены в разгромной победе португальской команды, считая их фаворитами игры. Отметим, что в пяти из шести очных матчей одна команда побеждала с форой -1,5: три победы Португалии и две победы Швейцарии. В предстоящем матче букмекер «Марафон» предлагает коэффициент 3,60 на победу Португалии с форой -1,5 и 1,28 на победу Швейцарии с форой +1,5.

Португалия — Швейцария: ставки на тотал

Португалия достаточно результативно играет на ЧМ. Команда забивает в 9 последних встречах. В 5 из 9 игр забивает не менее двух голов. В 8 встречах португальцы пропустили и в 7 матчах было забито три и более гола. У Швейцарии восемь матчей с пропущенными голами, в пяти играх было забито три и более гола. Во всех результативных встречах швейцарцы забивали.

Эксперты не верят в высокую результативность матча. Многое будет зависеть от быстроты первого гола, который может раскрыть игру. Швейцария предпочитает играть от обороны, но если пропускает, то заметно прибавляет в атаке. Букмекер «Марафон» предлагает коэффициент 1,71 на ТМ2,5 и 2,39 на ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Португалия — Швейцария

 

Ставки

1

Х

2

Ф1 -1,5

Ф2 1,5

ТБ2,5

ТМ2,5

Fonbet

1,98

3,35

4,50

3,75

1,27

2,30

1,65

«1хСтавка»

1,90

3,48

4,70

3,60

1,28

2,336

1,67

Winline

1,94

3,35

4,20

3,50

1,27

2,29

1,60

«Лига Ставок»

1,98

3,35

4,20

3,60

1,28

2,29

1,61

PARI

1,98

3,35

4,50

3,75

1,27

2,30

1,65

«Олимпбет»

1,96

3,43

4,28

3,71

1,29

2,35

1,63

«Марафон»

1,94

3,58

4,80

3,60

1,28

2,39

1,71

BetBoom

1,90

3,36

4,64

3,73

1,30

2,31

1,65

«Бетсити»

1,90

3,40

4,90

3,30

1,33

2,34

1,67

Мелбет

1,93

3,40

4,70

3,70

1,29

2,30

1,65

Leon

1,90

3,33

4,49

3,68

1,29

2,30

1,64

«Спортбет»

1,98

3,35

4,40

3,75

1,27

2,30

1,65

Zenit

1,90

3,50

4,70

3,50

1,30

2,35

1,67

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные