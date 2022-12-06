Португалия — Швейцария, 06.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные Португалии и Швейцарии сыграют в игре 1/8 финала Чемпионата мира в Катаре. Встреча состоится во вторник, 6 декабря, и начнется в в 22:00 по московскому времени. Команды проведут поединок на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

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«Европейские бразильцы» вышли в плей-офф мирового первенства с первого места. Сборная Португалии в трех играх Чемпионата мира набрала шесть очков. Команда обогнала команды Южной Кореи и Уругвая, занявшие второе и третье места (коллективы набрали по четыре очка), а также опередила Гану, которая с тремя баллами расположилась на последнем, четвертом месте квартета H.

Португалия начала участие в финальной части мундиаля с натужной победы над Ганой (3:2), затем европейцы без особых проблем справились с Уругваем (2:0), и в третьем, заключительном туре группового этапа, уступили сборной Южной Кореи (1:2).

Что касается статистики выступления команды на чемпионате мира, то португальцы в трех играх наколотили шесть голов. Оборона «европейских бразильцев» допустила четыре пропущенных гола. Впрочем, по сравнению с другими участниками группы H, у подопечных Фернанду Сантуша лучшая разница забитых и пропущенных голов (+2).

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Сборная Швейцарии заняла второе место в группе G, набрав в трех играх шесть очков. Отметим, столько же и у сборной Бразилии, которая расположилась на первом месте, но пентакампеоны закончили групповую стадию с лучшей разницей мячей. На третьем месте в квартете расположился Камерун с четырьмя баллами, а Сербия замкнула турнирную таблицу с одним баллом.

Что касается выступления на мундиале, то швейцарцы в первом туре с минимальным счетом переиграли Камерун (1:0), затем команда уступила Бразилии (0:1), и в упорной борьбе переиграла сборную Сербии (3:2).

Швейцария наколотила четыре гола, но пропустила три мяча, что и стоило команде первого места. У лидирующей Бразилии разница мячей +2, у Швейцарии лишь +1.

Прогноз на матч Португалия – Швейцария

История противостояния команд насчитывает 25 встреч, в которых девять раз победу одерживала сборная Португалии, а 11 игр выиграла сборная Швейцарии. Остальные игры были сведены к ничьей.

Что касается раскладов на предстоящую встречу, то, вероятно, игра получится богатой на голы. Обе команды любят и умеют забивать, а не самые надежные защитные линии наверняка приведут к пропущенным голам. Вероятно, голы будут забиты в ворота обеих команд. Что касается исхода встречи, то предположим, что сборная Швейцарии вырвет победу, пусть виктория и не получится простой для подопечных Фернанду Сантуша.

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты на игру:

Победа Португалии — 1.97;

Победа Швейцарии — 4.20;

Ничья в основное время — 3.40;

Проход Португалии в 1/4 — 1.46;

Проход Швейцарии в 1/4 — 2.75;

Обе забьют, да — 2.08;

Обе забьют, нет — 8.80.

Рекомендованная ставка: победа сборной Португалии (1.97), Обе забьют, да — 2.08.

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