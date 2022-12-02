ЧМ 2022: Франция — Польша прямая трансляция

Французские футболисты приехали в Катар защищать свой титул и перед ними стоит задача попасть в финал. Сборная Польши тоже ехала на Ближний Восток за свершениями, вот только ее футбол оказался скучным и малоинтересным. Встреча между сборными Франции и Польши состоится 4 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе, начало в 18:00 по московскому времени.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч-ТВ» в 17:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Франция — Польша на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.