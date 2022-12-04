Франция — Польша, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу
В стадии 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, будет сыгран матч в котором сойдутся сборные команды Франции и Польши. Матч состоится на стадионе «Аль-Тумама», начало в 18:00 по московскому времени.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Франция — Польша: ставки на победу
Франция пробилась в плей-офф уже после двух туров группового этапа, в которых обыграла сначала Австралию (4:1), а затем Данию (2:1), да и шансы на 1 место после них были отличными, учитывая хорошую разницу по забитым и пропущенным голам. Дешам дал отдохнуть в матче третьего тура ряду основных игроков, а запасная обойма французов на смогла справиться с Тунисом, проиграв им (0:1). Польша же набрав 4 очка после двух туров не гарантировала себе участие в плей-офф и все решалось в последнем туре. Поляки уступили Аргентине (0:2), но Саудовская Аравия поборолась с Мексикой, проиграв им (1:2) и тем самым помогла полякам выйти со второго места в плей-офф за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Букмекеры в этой встрече дают колоссальное преимущество на победу Франции. Коэффициент в БК WInline на победу Франции — 1.28, а на победу Польши — 11.0. На ничью вы можете зарядить за кэф 5.60.
Франция — Польша: ставки на форы
Сборная Франции на старте Мундиаля показывает очень динамичный и качественный футбол. Основная обойма игроков отдохнула в последнем матче группового этапа и теперь готова к баталиям в плей-офф, будет неудивительно если в этой встрече французы учинят разгром Польше. В БК Winline на событие Ф1 (-1,5) вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.85. Польша по своему составу и в целом по духу очень серьезный соперник для любой команды, они вполне могут навязать борьбу Франции, можно сделать ставку событие Ф2 (+1,5), в Winline на это дают приличный кэф 1.96
Франция — Польша: ставки на тоталы
В последних 5 очных противостояниях команд ни разу не было забито за 1 матч более чем 2 гола, а в четырех из них не больше одного мяча. Польша неплохо играет в обороне и в 7 последних матчах не пропускает больше двух мячей, и во всех этих матчах не пробился Тотал Больше 2,5 голов. Франция из последних 8 матчей только в двух с соперником на пару забивала более двух голов за игру. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline на такое событие дают жирнейший кэф 2.04, тем самым вы сможете удвоить свой выигрыш.
Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Польша
|
Ставки
|
П1
|
Х
|
П2
|
Ф1 (-1,5)
|
Ф2 (+1,5)
|
ТБ (2,5)
|
ТМ (2,5)
|
1,28
|
5,30
|
12,50
|
1,85
|
1,97
|
1,82
|
2,00
|
1,30
|
5,75
|
12,0
|
1,90
|
2,00
|
1,85
|
2,04
|
1,28
|
5,60
|
11,0
|
1,85
|
1,96
|
1,78
|
2,04
|
1,30
|
5,60
|
11,0
|
1,83
|
1,94
|
1,77
|
2,02
|
1,28
|
5,30
|
12,50
|
1,85
|
1,97
|
1,82
|
2,00
|
Olimpbet
|
1,28
|
5,72
|
11,75
|
1,86
|
1,97
|
1,79
|
2,05
|
Марафон
|
1,28
|
5,60
|
12,25
|
1,90
|
2,00
|
1,83
|
2,04
|
1,28
|
5,56
|
12,92
|
1,91
|
1,95
|
1,84
|
2,01
|
1,29
|
5,60
|
13,0
|
1,90
|
1,94
|
1,84
|
2,01
|
1,28
|
5,30
|
12,60
|
1,86
|
1,97
|
1,82
|
2,02
|
СпортБет
|
1,28
|
5,30
|
12,50
|
1,85
|
1,97
|
1,82
|
2,00
|
Pin-Up
|
1,29
|
5,60
|
13,0
|
1,90
|
1,94
|
1,84
|
2,01
|
1,30
|
5,60
|
13,0
|
1,85
|
2,05
|
1,85
|
2,05
|
1Win
|
1,29
|
5,54
|
11,88
|
1,86
|
1,95
|
1,81
|
2,01
Комментарии