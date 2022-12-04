Франция — Польша, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

В стадии 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, будет сыгран матч в котором сойдутся сборные команды Франции и Польши. Матч состоится на стадионе «Аль-Тумама», начало в 18:00 по московскому времени.

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Франция — Польша: ставки на победу

Франция пробилась в плей-офф уже после двух туров группового этапа, в которых обыграла сначала Австралию (4:1), а затем Данию (2:1), да и шансы на 1 место после них были отличными, учитывая хорошую разницу по забитым и пропущенным голам. Дешам дал отдохнуть в матче третьего тура ряду основных игроков, а запасная обойма французов на смогла справиться с Тунисом, проиграв им (0:1). Польша же набрав 4 очка после двух туров не гарантировала себе участие в плей-офф и все решалось в последнем туре. Поляки уступили Аргентине (0:2), но Саудовская Аравия поборолась с Мексикой, проиграв им (1:2) и тем самым помогла полякам выйти со второго места в плей-офф за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Букмекеры в этой встрече дают колоссальное преимущество на победу Франции. Коэффициент в БК WInline на победу Франции — 1.28, а на победу Польши — 11.0. На ничью вы можете зарядить за кэф 5.60.

Франция — Польша: ставки на форы

Сборная Франции на старте Мундиаля показывает очень динамичный и качественный футбол. Основная обойма игроков отдохнула в последнем матче группового этапа и теперь готова к баталиям в плей-офф, будет неудивительно если в этой встрече французы учинят разгром Польше. В БК Winline на событие Ф1 (-1,5) вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.85. Польша по своему составу и в целом по духу очень серьезный соперник для любой команды, они вполне могут навязать борьбу Франции, можно сделать ставку событие Ф2 (+1,5), в Winline на это дают приличный кэф 1.96

Франция — Польша: ставки на тоталы

В последних 5 очных противостояниях команд ни разу не было забито за 1 матч более чем 2 гола, а в четырех из них не больше одного мяча. Польша неплохо играет в обороне и в 7 последних матчах не пропускает больше двух мячей, и во всех этих матчах не пробился Тотал Больше 2,5 голов. Франция из последних 8 матчей только в двух с соперником на пару забивала более двух голов за игру. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline на такое событие дают жирнейший кэф 2.04, тем самым вы сможете удвоить свой выигрыш.

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Польша