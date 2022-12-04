Франция — Польша, 04.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Польши по футболу Ставки на спорт ЧМ-2022 прогнозы на футбол Футбол

В стадии 1/8 финала плей-офф ЧМ-2022, в воскресенье, 4 декабря 2022 года, будет сыгран матч в котором сойдутся сборные команды Франции и Польши. Матч состоится на стадионе «Аль-Тумама», начало в 18:00 по московскому времени. 

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Франция — Польша: ставки на победу

Франция пробилась в плей-офф уже после двух туров группового этапа, в которых обыграла сначала Австралию (4:1), а затем Данию (2:1), да и шансы на 1 место после них были отличными, учитывая хорошую разницу по забитым и пропущенным голам. Дешам дал отдохнуть в матче третьего тура ряду основных игроков, а запасная обойма французов на смогла справиться с Тунисом, проиграв им (0:1). Польша же набрав 4 очка после двух туров не гарантировала себе участие в плей-офф и все решалось в последнем туре. Поляки уступили Аргентине (0:2), но Саудовская Аравия поборолась с Мексикой, проиграв им (1:2) и тем самым помогла полякам выйти со второго места в плей-офф за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Букмекеры в этой встрече дают колоссальное преимущество на победу Франции. Коэффициент в БК WInline на победу Франции — 1.28, а на победу Польши — 11.0. На ничью вы можете зарядить за кэф 5.60.

Франция — Польша: ставки на форы

Сборная Франции на старте Мундиаля показывает очень динамичный и качественный футбол. Основная обойма игроков отдохнула в последнем матче группового этапа и теперь готова к баталиям в плей-офф, будет неудивительно если в этой встрече французы учинят разгром Польше. В БК Winline на событие Ф1 (-1,5) вы можете зарядить за неплохой коэффициент 1.85. Польша по своему составу и в целом по духу очень серьезный соперник для любой команды, они вполне могут навязать борьбу Франции, можно сделать ставку событие Ф2 (+1,5), в Winline на это дают приличный кэф 1.96

Франция — Польша: ставки на тоталы

В последних 5 очных противостояниях команд ни разу не было забито за 1 матч более чем 2 гола, а в четырех из них не больше одного мяча. Польша неплохо играет в обороне и в 7 последних матчах не пропускает больше двух мячей, и во всех этих матчах не пробился Тотал Больше 2,5 голов. Франция из последних 8 матчей только в двух с соперником на пару забивала более двух голов за игру. Можно сделать ставку на Тотал Меньше 2,5 голов (ТМ 2,5) в БК WInline на такое событие дают жирнейший кэф 2.04, тем самым вы сможете удвоить свой выигрыш.

Коэффициенты букмекеров на матч Франция — Польша

 

Ставки

П1

Х

П2

Ф1 (-1,5)

Ф2 (+1,5)

ТБ (2,5)

ТМ (2,5) 

Fonbet

1,28

5,30

12,50

1,85

1,97

1,82

2,00

1ХСтавка

1,30

5,75

12,0

1,90

2,00

1,85

2,04

Winline

1,28

5,60

11,0

1,85

1,96

1,78

2,04

Лига Ставок

1,30

5,60

11,0

1,83

1,94

1,77

2,02

PARI

1,28

5,30

12,50

1,85

1,97

1,82

2,00

Olimpbet

1,28

5,72

11,75

1,86

1,97

1,79

2,05

Марафон

1,28

5,60

12,25

1,90

2,00

1,83

2,04

BetBoom

1,28

5,56

12,92

1,91

1,95

1,84

2,01

Мелбет

1,29

5,60

13,0

1,90

1,94

1,84

2,01

LEON

1,28

5,30

12,60

1,86

1,97

1,82

2,02

СпортБет

1,28

5,30

12,50

1,85

1,97

1,82

2,00

Pin-Up

1,29

5,60

13,0

1,90

1,94

1,84

2,01

Zenit

1,30

5,60

13,0

1,85

2,05

1,85

2,05

1Win

1,29

5,54

11,88

1,86

1,95

1,81

2,01

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные