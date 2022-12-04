Франция — Польша, 04.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Глядя на игру сборной Польши на Чемпионате мира, можно назвать ее футболистов большими счастливчиками и везунчиками. При слабой игре, минимуме шансов, благодаря отличной игре вратаря Войчеха Шченсны поляки все же умудрились выйти в ⅛ финала. Только вот беда, ждут их там чемпионы мира французы и, вполне вероятно, мы будем свидетелями того же сценария, что наблюдали в последнем матче предварительного этапа в группе С, где аргентинцы давили-давили и додавили сборную Польши. На сегодняшний день из восьми известных участников ⅛ финала поляки представляются самым слабым коллективом. Сборная Франции без особых проблем вышла в плей-офф. Более того, Дидье Дешам позволил себе выставить на третий матч группового этапа со сборной Туниса резервистов. Даже минимальное поражение не могло лишить французов первого места. Так все и произошло. Матч между сборными Франции и Польши состоится 4 декабря на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, начало в 18:00 по московскому времени.

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Французы фавориты не только предстоящего матча, но и всего Чемпионата мира. Они не должны испытать серьезных проблем в матче с поляками, которые и так прыгнули выше головы. Вопрос только к матчу со сборной Туниса. Скажется ли как-то это поражение на футболистах с психологической точки зрения, или же они уже все были мыслями в плей-офф и рассматривали последний матч группового этапа в качестве тренировки. В любом случае в команде собраны профессионалы, и они прекрасно понимают, к чему может привести расслабленность даже против такой сборной Польши. В порядке Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру, другие футболисты атаки, и как минимум два мяча в ⅛ финала они забить способны, даже несмотря на кураж Шченсны. Перед третьим туром в прессе появились разговоры о возвращении в строй Карима Бензема, но это маловероятно. Неизвестно как скажется это на командной химии, да и Дешам себе не враг. Хотя жаль, было бы любопытно посмотреть на связку Мбаппе-Бензема.

Факты и цифры

Сборная Франции дважды становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах

Дважды команда выигрывала и европейское первенство в 1984 и 2000 годах

Лучшими бомбардирами сборной Франции являются Тьерри Анри и Оливье Жиру — по 51 забитому мячу

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Команда Польши удивляет своей беспомощностью. Глядя на ее игру невольно думаешь о сборной России, ведь при жеребьевке стыковых матчей она попала в четверку вместе с поляками. Если примерно такой уровень мы могли бы увидеть от россиян, то хорошо, что их нет на Чемпионате мира. Есть вопросы к главному тренеру Чеславу Михневичу, какие у него идеи? Если речь о том, чтобы в каждой игре ставить автобус плюс имеется классный вратарь, а дальше принцип «бей вперед, игра придет», имея в виду классного форварда Роберта Левандовски, то тут не надо быть семи пядей во лбу. Было забавно наблюдать за футболистами сборной Польши после матча с аргентинцами, у которых читалось в глазах, как там дела в параллельном матче мексиканцев и саудитов. А затем радость после гола Саудовской Аравии в ворота сборной Мексики. Так мексиканцы хоть бились в каждом матче, а поляки просто отбивались. Французов можно пройти только благодаря какому-то чуду. Оно может быть в виде тех же спасений вратаря или озарения польского нападения при ошибках обороны трехцветных. Только, кажется, лимит чудес для сборной Польши на Чемпионате мира исчерпан.

Факты и цифры

Высшее достижение сборной Польши на чемпионатах мира — 3-е место в 1974 и 1982 годах

В рейтинге ФИФА команда занимает 26-ю позицию

Лучший бомбардир команды Роберт Левандовски с 77 забитыми мячами, он же провел большее число матчей в составе главной команды страны — 129

Прогноз на матч Франция — Польша

Сборная Франции с первых минут начнет атаковать, и вопрос только один — сколько продержится польская оборона. С аргентинцами продержались целый тайм, здесь им такой возможности не дадут и прогноз — уже два забитых мяча в ворота Шченсны в первом тайме, а дальше дело техники.

Французы очевидные фавориты, это подтверждают и коэффициенты букмекеров. «Лига Ставок» предлагает на победу сборной Франции коэффициент 1,30, на выигрыш команды Польши — 11,00, коэффициент на ничью — 5,60. Тут лучше ставить на тотал или на форы.

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