Кессиэ уверен, что добьется успеха в «Барсе». Он не хочет уходить зимой, несмотря на интерес «Интера»
Франк Кессиэ хочет добиться успеха в «Барселоне» и не намерен уходить зимой.
Как пишет Diario Sport, полузащитник, перешедший в каталонский клуб прошлым летом на правах свободного агента и не сумевший пробиться в состав, убежден, что может добиться успеха в «Барсе». Он хочет до июня убедить Хави в своей состоятельности.
Кессиэ знает, что стать игроком старта в «Барсе» ему будет непросто. Он считает, что первые месяцы в клубе у него ушли на адаптацию, и полагает, что выводы делать еще рано. Франк ценит, что Хави выпускает его на замену в большинстве матчей.
Несколько клубов Серии А следят за ситуацией вокруг хавбека. В частности, интерес к нему проявляет «Интер». Кессиэ знает об этом интересе, но не хочет уходить из «Барсы» зимой.
В этом сезоне 25-летний футболист принял участие в 13 матчах «Барселоны» во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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