Гендиректор «Севастополя»: «Футбол в Крыму просто существует, а не развивается – ходит меньше тысячи человек, играем непонятно для чего. Помочь может только РФС»

Генеральный директор «Севастополя» рассказал о состоянии футбола в Крыму.

«Сегодня футбол в Крыму просто существует, а не развивается. По ряду причин: то санкции, то еще что-то. Чем быстрее мы интегрируемся в профессиональный российский футбол, тем быстрее и качественнее будет развиваться и любительский футбол на полуострове. Как в субъекте РФ Севастополе, так и в Крыму.

Главный шаг должен сделать РФС – принять в коллективы две федерации: Севастопольскую и Крымскую. Наши лучшие команды по инфраструктуре и качеству футбола не отличаются от команд Второй лиги. У нас очень приличные команды, которые являются лидерами гибридного чемпионата КФС, который является любительским. От чего и страдает развитие футбола в Крыму.

Две команды железобетонно могут участвовать во Второй лиге – «Таврия» и . Остальные команды нужно смотреть, кто сможет пройти лицензирование. За свой клуб и «Таврию» я уверен по качеству и по всему остальному.

Помочь может только РФС. Кто бы ни играл – все это бессмысленно. Нужно действовать как можно быстрее. Без профессиональный соревнований нет ключевого – развития детско-юношеского спорта и футбола в принципе. Интерес к любительским соревнованиям минимальный. У нас раньше ходило по две-три тысячи человек. Сейчас ходит меньше тысячи. Никому это не интересно. Играем непонятно для чего», – сказал .