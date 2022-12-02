Участие Неймара в 1/8 финала ЧМ маловероятно. Он может сыграть в 1/4, если Бразилия туда выйдет

Неймар до сих пор не восстановился от травмы и не вернулся в общую группу сборной Бразилии.

Нападающий по-прежнему лечится в отеле после травмы голеностопа и не тренируется на поле.

По информации UOL, игрок вряд ли будет готов к 1/8 финала . В крайнем случае он может попасть в запас на этот матч.

Более вероятно, что Неймар сыграет в 1/4 финала, если «селесао» туда выйдут.

Без Неймара Бразилия скучнее, но не слабее. Не хватает вариативности, но остается титаническая надежность без мяча

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ