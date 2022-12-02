Отец Неймара: «Верю, что сын сыграет в финале ЧМ-2022 и сделает все возможное, чтобы выиграть турнир»

Отец Неймара выразил надежду, что его сын восстановится после травмы по ходу .

«Самое главное, чтобы он вернулся на поле и был в своей лучшей форме. Если брать прошлые ситуации, то Неймар был на высоте после возвращения. Он сделает все, что в его силах.

Все знают, что Неймар очень важен для команды. Он оказывает большое влияние на поле, и его партнеры смотрятся по-другому, когда Неймар на поле. Он номер один.

Верю, что Неймар снова выйдет на поле в финале и сделает все возможное, чтобы выиграть чемпионат мира вместе с партнерами по сборной . Он сделает все возможное, чтобы помочь и вместе выиграть турнир», – сказал отец Неймара.

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