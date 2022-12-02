Тренер Ганы Аддо покидает сборную после вылета с ЧМ-2022. Он станет помощником тренера «Дортмунда»
Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил покинуть команду после вылета с ЧМ-2022.
В 3-м туре группового этапа ганцы уступили Уругваю (0:2) и покинули турнир.
Аддо продолжит карьеру в качестве помощника тренера в дортмундской «Боруссии». Он уже работал в немецком клубе в 2020-2021 годах.
Напомним, Аддо работал со сборной Ганы с 2021 года, начиная с должности ассистента. В 2022-м он возглавил команду.
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