Тренер Ганы Аддо покидает сборную после вылета с ЧМ-2022. Он станет помощником тренера «Дортмунда»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Отто Аддо сборная Ганы по футболу ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо решил покинуть команду после вылета с ЧМ-2022.

В 3-м туре группового этапа ганцы уступили Уругваю (0:2) и покинули турнир.

Аддо продолжит карьеру в качестве помощника тренера в дортмундской «Боруссии». Он уже работал в немецком клубе в 2020-2021 годах.

Напомним, Аддо работал со сборной Ганы с 2021 года, начиная с должности ассистента. В 2022-м он возглавил команду.

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