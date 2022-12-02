Саво Милошевич: «Надеюсь, Россия и Сербия проведут турнир, который заменит еврокубки для клубов РПЛ»

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Саво Милошевич прокомментировал сотрудничество между российским и сербским футболом.

В конце ноября петербургский «Зенит» провел товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой» (3:1) на фоне отстранения российских клубов от еврокубков.

«Хотелось бы еще больше матчей между сербскими и российскими командами. Недавно был отличный матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой». Это хороший пример объединения сербского и российского футбола в трудную минуту.

Когда я был тренером «Партизана», мы играли в Кубке Матч Премьер в ОАЭ. Это отличная идея проводить такие турниры не только на зимних сборах. Надеюсь, в дальнейшем ФСС и РФС, а также клубы договорятся о проведении похожего кубка.

Может, этот турнир станет заменой еврокубков для клубов РПЛ. В любом случае такие соревнования пойдут на пользу как российским, так и сербским клубам», – сказал бывший футболист «Рубина» и сборной Сербии.

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