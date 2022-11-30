Милошевич об отстранении России: «Лишь сербы понимают чувство несправедливости, которое испытывают российские спортсмены»

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Саво Милошевич прокомментировал отстранение России от международных турниров.

«Безумно грустно, что сборная России не играет на чемпионате мира в Катаре. Из-за этого турнир теряет болельщиков и атмосферу праздника. Такого не должно быть.

Кто решил, что может просто так наказывать не только российских футболистов, но и весь российский спорт, который не виноват в том, что сейчас происходит в мире?

Мне жаль всех спортсменов и болельщиков России. В этой стране спортом живут всю жизнь! А в какой-то момент их просто вычеркнули, как будто их и вовсе никогда не было. Это грустно. Сербский народ переживает эту боль вместе с россиянами.

Надеюсь, что все причастные к этому безумию начнут понимать то чувство несправедливости, которое испытывают российские спортсмены. Пока это понимаем только мы, сербы, а жаль.

Я выражаю всю свою поддержку российской футбольной сборной и другим спортсменам из России, болельщикам. Мне хочется, чтобы этот кошмар поскорее закончился», – сказал экс-форвард «Рубина».

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