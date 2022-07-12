Саво Милошевич: «Надеюсь, отстранение российского футбола скоро закончится. Спортсмены не заслуживают этого»

Бывший форвард сборной Югославии выступил против бана России в футболе.

«Надеюсь, что отстранение российского футбола скоро закончится. Очень скоро. Российские футболисты и спортсмены, усердно работающие каждый день, не заслуживают этого.

Думаю, в ближайшее время со всех российских спортсменов снимутся санкции, и они будут играть в Европе, потому что это трагедия. Такого не должно быть», – сказал , выступавший в ходе своей клубной карьеры за «Партизан», «Астон Виллу», «Сарагосу», «Парму», «Эспаньол», «Сельту», «Осасуну», «Торонто» и .