Саво Милошевич: «Надеюсь, отстранение российского футбола скоро закончится. Спортсмены не заслуживают этого»

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Бывший форвард сборной Югославии выступил против бана России в футболе.

«Надеюсь, что отстранение российского футбола скоро закончится. Очень скоро. Российские футболисты и спортсмены, усердно работающие каждый день, не заслуживают этого.

Думаю, в ближайшее время со всех российских спортсменов снимутся санкции, и они будут играть в Европе, потому что это трагедия. Такого не должно быть», – сказал Саво Милошевич, выступавший в ходе своей клубной карьеры за «Партизан», «Астон Виллу», «Сарагосу», «Парму», «Эспаньол», «Сельту», «Осасуну», «Торонто» и «Рубин».

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