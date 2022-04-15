Экс-нападающий «Рубина» Милошевич: «Сакки и Бердыев очень похожи в стратегическом подходе и в отношении к футболу»

Экс-нападающий «Рубина» и «Пармы» Саво Милошевич дал оценку тренировавшему его в казанском клубе Курбану Бердыеву.

– Прежде всего, он был очень умным. Он знал практически все о современном футболе. Он был также очень скрупулезным, учитывал каждую возможную деталь касательно обороны, атаки — ничего не упускал. Все было важно — каждый день, на каждой тренировке и каждую секунду матча. Вот почему для меня он — один из лучших европейских тренеров.

Мы выиграли чемпионат России, но уже после того, как я ушел, «Рубин» повторил этот успех. И он так же классно играл в Европе, победил «Барселону», которая тогда была одной из сильнейших команд в истории футбола. Этого невозможно было бы добиться, если бы тренер не знал, что делать.

Когда я был директором сборных Сербской ассоциации футбола, я рассказывал молодым футболистам о том, как на следующей день после победы мы не отдыхали, а усердно тренировались. Затем же тренер анализировал игру — Курбан полтора часа говорил о наших ошибках. Это очень забавно, потому что мы победили 4:1, но тренер указывал нам на то, где мы ошиблись и что сделали не так.

Сакки также думал обо всех деталях, постоянно и обо всем. Он был одержим футболом. Знаете, есть такие тренеры, они уделяют очень много внимания тактике и учитывают все возможности — как удивить соперника, как предотвратить угрозу. Так что да, Сакки и Бердыев очень похожи в стратегическом подходе и в отношении к футболу.

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