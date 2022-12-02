Экс-арбитр Николаев о судействе Фраппар: «Она получит хорошую оценку, думаю, мы видели ее физическую готовность, а девочки‑помощницы переволновались»

оценил работу судейской бригады в матче Коста-Рика – .

В четверг Германия обыграла сборную Коста‑Рики со счетом 4:2 в игре третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре.

Женская бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар впервые в истории обслуживала матч мужского чемпионата мира. Ассистентками Стефани выступили Неуза Бэк из Бразилии и Карен Диас Медина из Мексики.

«Стефани Фраппар очень хорошо подготовилась к этому матчу и в свойственной себе манере отработала его. Вся проблема в том, что, когда люди узнают, что матч с участием мужских команд будет судить женщина, сомневаются в том, что она будет успевать за действиями футболистов на поле.

Мужской футбол гораздо динамичнее женского, он скоростной, чисто физически сложно. Но Фраппар на протяжении многих лет сдает нормативы наравне с мужчинами, с этим у нее нет проблем.

Вчера мы видели ее физическую готовность, а это один из главных критериев хорошей работы арбитра. Когда ты рядом с моментом, ты в хорошей позиции и принимаешь правильное решение. Это отличает ее от других женщин‑арбитров.

Другой вопрос, что ее помощники‑девочки, и бразильянка, и мексиканка, ошибались. В одной ситуации мяч очевидно ушел на угловой.

И гол, который забила Германия, — помощница, работавшая на ближней бровке, зафиксировала офсайд, которого не было. Вот это немного смазало общее впечатление на фоне работы Стефани.

Девочки‑помощницы, видимо, излишне волновались и переволновались. Возможно, у них не было такого опыта работы на матчах мужских команд по сравнению с Фраппар, которая уже работала на статусных матчах мужских команд и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции.

Думаю, Фраппар будет дана хорошая оценка за работу, учитывая особенно то, как драматично все складывалось в этом матче, когда решалась судьба выхода из группы нескольких команд», – сказал бывший арбитр.

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