Стефани Фраппар: «Надеюсь, ЧМ поможет женщинам в Катаре. Знаем, что там есть некоторые трудности»

надеется, что ЧМ-2022 поможет ситуации с правами женщин в Катаре.

Арбитр из Франции стала первой женщиной, судившей игру мужского чемпионата мира. Она была главной судьей матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Коста-Рика – Германия (2:4).

«Мы знаем, что там есть некоторые трудности для женщин. Но я думаю и надеюсь, что этот чемпионат мира поможет им.

Мне всегда были рады [в Катаре], так что никаких проблем нет. Я не боюсь ехать туда, но я надеюсь, что этот чемпионат мира поможет им в будущем.

Когда тебя выбрали на чемпионат мира, как можно отказаться? Чемпионат мира среди мужчин – это самое важное соревнование в мире, не только в футболе.

На матчах всегда есть давление. А когда ты женщина, давление еще больше, потому что это всегда что-то новое.

Мы знаем, что такое давление. Но я думаю, что мы не изменим себе – будем спокойны, сосредоточены, сконцентрированы. Главное – не думать о СМИ и обо всем остальном, а сосредоточиться на поле.

Мы знаем, что от нас многого ждут, мы знаем, что каждая игра важна, но у нас есть опыт в наших соревнованиях. Я провела много важных игр, так что со всем этим опытом мы будем готовы к предстоящим матчам», – сказала Фраппар перед матчем – .

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