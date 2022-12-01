Аргентина — Австралия: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

Во втором матче 1/8 финала на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Аргентины и Австралии. Поединок пройдет на стадионе «Ахмед бин Али» и начнется в 22.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Аргентина – Австралия

Во сколько матч Аргентина – Австралия

Стали известны стартовые составы команд.

Аргентина: Мартинес – Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья – Де Поль, Мак Аллистер, Фернандес – Гомес, Месси, Альварес.

Австралия: Райан – Дегенек, Суттар, Роулз, Бехич – Баккус, Муй, Ирвайн – Макгри, Лекки, Дьюк.

Победитель этого матча в четвертьфинале встретится с победителем игры национальных команд Нидерландов и США.