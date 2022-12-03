Нидерланды — США, 03.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

3 декабря на Чемпионате мира в Катаре состоится первый матч ⅛ финала между сборными Нидерландов и США. Встреча пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: проход Нидерландов.

Команда Луи ван Гала финишировала в группе A на первом месте, набрав семь очков. Нельзя сказать, что «оранжевым» дался первый этап мундиаля очень уж легко, но и каких-то сложностей тоже не было.

В стартовом для себя матче Нидерланды встречались с Сенегалом, и, казалось, что встреча плавно катится к нулевой ничьей. Но на 84-й минуте голкипер сенегальцев Эдуар Менди ошибся на выходе, и этим воспользовался молодой талант Коди Гакпо. Уже в компенсированное время Дэви Классен удвоил преимущество голландцев.

Во втором туре Нидерланды поделили очки с Эквадором — 1:1. Гакпо забил свой второй гол на турнире, на что эквадорцы ответили точным ударом Эннера Валенсии. В этом матче голландцы не были на высоте, нанеся всего лишь два удара по воротам соперника.

В заключительном матче группового этапа подопечные ван Гала не испытали проблем с хозяевами Чемпионата мира катарцами, победив 2:0. Коди Гакпо оформил свой третий гол, а второй мяч «оранжевых» в матче забил Френки де Йонг.

Пробившись в ⅛ финала, Нидерланды установили рекорд Чемпионатов мира — европейцы вышли в плей-офф девятый раз из девяти случаев, и этот показатель стал лучшим среди всех стран.

Луи ван Гал, который руководит сборной Нидерландов на втором для себя мундиале, также установил рекорд среди тренеров — он не потерпел ни одного поражения в десяти матчах мировых первенств. В 2014 году его команда дошла до полуфинала, уступив место в решающем поединке аргентинцам только в серии пенальти. А в матче за бронзу «оранжевые» уверенно переиграли Бразилию.

Безусловно, главной звездой этого турнира в составе Нидерландов является Гакпо, открывавший счет в каждом матче. При этом Коди забил все свои мячи по-разному: головой, левой и правой ногами.

Впрочем, успех полузащитника ПСВ в Катаре не случаен — Гакпо в целом проводит сверхуспешный сезон, в 29-ти матчах забив 17 голов и сделав 18 передач.

Потерь перед плей-офф у Нидерландов нет, даже наоборот: полностью восстановился от повреждения лидер команды Мемфис Депай и постепенно набирает форму.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Американцы пробились в плей-офф со второго места группы B, уступив первую строчку англичанам.

Свою задачу команда Грегга Берхалтера решила в последнем туре группового этапа, с минимальным счетом обыграв Иран.

До этого американцы дважды сыграли в Катаре вничью: сначала в концовке упустили победу над Уэльсом (1:1), а затем поделили очки с одним из фаворитов мирового первенства англичанами (0:0).

Перед заключительным туром группового этапа США шли на третьем месте, отставая от Ирана на одно очко. В плей-офф звездно-полосатых выводила только победа, и они, хоть и с большим трудом, но все-таки ее добились — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич.

Таким образом, США в пятый раз в своей истории пробились в плей-офф мировых первенств, а лучшим достижением американцев в новейшей истории является выход в четвертьфинал мундиаля в 2002 году в Японии и Корее.

Прогноз на матч Нидерланды — США

Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:

Букмекерская контора Победа Нидерландов Ничья Победа США Лига Ставок 1.96 3.35 4.30 Fonbet 1.90 3.35 4.50 1хСтавка 1.92 3.50 4.42 Pari 1.90 3.35 4.50 Марафон 1.91 3.46 4.35

Ранее команды никогда не встречались в рамках Чемпионатов мира, были только четыре товарищеские встречи. Причем последняя из них, в 2015 году, получилась неординарной: Нидерланды на своем поле до 70-й минуты вели со счетом 3:1, но за последние 20 минут умудрились пропустить три мяча и проиграть.

В предстоящем матче голландцы фавориты и должны выходить в четвертьфинал. Игра для них точно получится непростой, все-таки у американцев молодая и талантливая сборная, и, возможно, им даже удастся дотянуть до дополнительного времени. Так что лучше сделать ставку на проход Нидерландов за 1.45.

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