Нидерланды — США, 03.12.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
3 декабря на Чемпионате мира в Катаре состоится первый матч ⅛ финала между сборными Нидерландов и США. Встреча пройдет на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и начнется в 18:00 по московскому времени.
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Рекомендуемая ставка: проход Нидерландов.
Сборная Нидерландов
Команда Луи ван Гала финишировала в группе A на первом месте, набрав семь очков. Нельзя сказать, что «оранжевым» дался первый этап мундиаля очень уж легко, но и каких-то сложностей тоже не было.
В стартовом для себя матче Нидерланды встречались с Сенегалом, и, казалось, что встреча плавно катится к нулевой ничьей. Но на 84-й минуте голкипер сенегальцев Эдуар Менди ошибся на выходе, и этим воспользовался молодой талант Коди Гакпо. Уже в компенсированное время Дэви Классен удвоил преимущество голландцев.
Во втором туре Нидерланды поделили очки с Эквадором — 1:1. Гакпо забил свой второй гол на турнире, на что эквадорцы ответили точным ударом Эннера Валенсии. В этом матче голландцы не были на высоте, нанеся всего лишь два удара по воротам соперника.
В заключительном матче группового этапа подопечные ван Гала не испытали проблем с хозяевами Чемпионата мира катарцами, победив 2:0. Коди Гакпо оформил свой третий гол, а второй мяч «оранжевых» в матче забил Френки де Йонг.
Пробившись в ⅛ финала, Нидерланды установили рекорд Чемпионатов мира — европейцы вышли в плей-офф девятый раз из девяти случаев, и этот показатель стал лучшим среди всех стран.
Луи ван Гал, который руководит сборной Нидерландов на втором для себя мундиале, также установил рекорд среди тренеров — он не потерпел ни одного поражения в десяти матчах мировых первенств. В 2014 году его команда дошла до полуфинала, уступив место в решающем поединке аргентинцам только в серии пенальти. А в матче за бронзу «оранжевые» уверенно переиграли Бразилию.
Безусловно, главной звездой этого турнира в составе Нидерландов является Гакпо, открывавший счет в каждом матче. При этом Коди забил все свои мячи по-разному: головой, левой и правой ногами.
Впрочем, успех полузащитника ПСВ в Катаре не случаен — Гакпо в целом проводит сверхуспешный сезон, в 29-ти матчах забив 17 голов и сделав 18 передач.
Потерь перед плей-офф у Нидерландов нет, даже наоборот: полностью восстановился от повреждения лидер команды Мемфис Депай и постепенно набирает форму.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
Сборная США
Американцы пробились в плей-офф со второго места группы B, уступив первую строчку англичанам.
Свою задачу команда Грегга Берхалтера решила в последнем туре группового этапа, с минимальным счетом обыграв Иран.
До этого американцы дважды сыграли в Катаре вничью: сначала в концовке упустили победу над Уэльсом (1:1), а затем поделили очки с одним из фаворитов мирового первенства англичанами (0:0).
Перед заключительным туром группового этапа США шли на третьем месте, отставая от Ирана на одно очко. В плей-офф звездно-полосатых выводила только победа, и они, хоть и с большим трудом, но все-таки ее добились — 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич.
Таким образом, США в пятый раз в своей истории пробились в плей-офф мировых первенств, а лучшим достижением американцев в новейшей истории является выход в четвертьфинал мундиаля в 2002 году в Японии и Корее.
Прогноз на матч Нидерланды — США
Букмекерские конторы дают следующие котировки на предстоящий матч:
|
Букмекерская контора
|
Победа Нидерландов
|
Ничья
|
Победа США
|
Лига Ставок
|
1.96
|
3.35
|
4.30
|
Fonbet
|
1.90
|
3.35
|
4.50
|
1хСтавка
|
1.92
|
3.50
|
4.42
|
Pari
|
1.90
|
3.35
|
4.50
|
Марафон
|
1.91
|
3.46
|
4.35
Ранее команды никогда не встречались в рамках Чемпионатов мира, были только четыре товарищеские встречи. Причем последняя из них, в 2015 году, получилась неординарной: Нидерланды на своем поле до 70-й минуты вели со счетом 3:1, но за последние 20 минут умудрились пропустить три мяча и проиграть.
В предстоящем матче голландцы фавориты и должны выходить в четвертьфинал. Игра для них точно получится непростой, все-таки у американцев молодая и талантливая сборная, и, возможно, им даже удастся дотянуть до дополнительного времени. Так что лучше сделать ставку на проход Нидерландов за 1.45.
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