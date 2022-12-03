Нидерланды — США, 3.12.2022: коэффициенты букмекеров на матч Чемпионата мира по футболу

3 декабря начинается стадия из 16 матчей плей-офф: проигравший на этой стадии выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, победитель идет дальше. Первый поединок состоится 3 декабря в 18:00 мск. между сборными Нидерландов и США. Нидерланды заняли первое место в группе A, американцы стали вторыми в группе B. Каковы расклады перед игрой этих команд? Следим за коэффициентами от 1xСтавка, Fonbet и Лиги Ставок.

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Нидерланды – США: ставки на победу

8 лет назад Нидерланды дошли до полуфинала, проиграв Аргентине и победив Бразилию, а американцы выбыли на стадии одной восьмой финала от Бельгии. Четыре года назад ни те, ни другие на чемпионат не пробились. Что же будет сейчас? Букмекеры предлагают вашему вниманию кэфы на исходы первой встрече одной восьмой финала Катара-2022.

Хотим обратить ваше внимание, что все приведенные в таблице ниже кэфы соответствуют исходу матча в основное время. Таким образом, ставка на победу Нидерландов здесь сыграет, если Нидерланды выиграют именно в основное время, а не в овертайме и не по пенальти. Ставка на ничью сыграет в случае ничьи в основное время и вне зависимости от того, кто одержит победу и когда (овертайм или серия пенальти). Эти правила действуют во всех матчах плей-офф.

Контора Победа Нидерландов Ничья Победа США Fonbet 1.9 3.35 4.5 Лига Ставок 1.96 3.35 4.3 1xСтавка 1.94 3.5 4.42

Судя по коэффициентам, более звездные Нидерланды имеют больше шансов выйти в четвертьфинал чемпионата мира. Дотянуть игру до овертайма вероятность чуть выше, чем увидеть победу американцев в основное время.

Тем не менее, недооценка на этой стадии может стоить победы. Так, на прошлом чемпионате Европы нидерландцы вылетели в первом же раунде плей-офф, неожиданно уступив менее звездной по составу Чехии.

В таблице ниже представлены коэффициенты на проход команды. Иначе говоря, на то, кто выиграет в матче 1/8 финала – в основное время, в овертайме или в серии пенальти.

Контора Проход Нидерландов Проход США Fonbet 1.45 2.85 Лига Ставок 1.45 2.75 1xСтавка 1.43 2.74

Преимущество и здесь за Нидерландами: с их составом от них ждут выхода в следующий раунд без особого напряжения. Американцы были в четвертьфинале последний раз аж в далеком 2002 году, но точно хотят повторить это достижение.

8 лет назад в игре с Бельгией сборная США дошла до овертайма только благодаря Тиму Ховарду, потащившему огромное количество ударов золотого поколения бельгийцев. Но даже он был бессилен в овертайме. Смогут ли американцы с Мэттом Тернером в воротах обыграть другую сборную Бенилюкса и повторить свой былой успех, мы узнаем именно в матче 3 декабря.

Нидерланды – США: ставки на фору

Все ставки на фору действуют опять же только в основное время: овертайм здесь не учитывается. Обратимся к возможным, по мнению букмекеров, форам Нидерландов за 90 минут игрового времени.

Контора Нидерланды (-2.5) Нидерланды (-1.5) Нидерланды (-1) Нидерланды (0) Fonbet 8.5 3.75 2.85 1.37 Лига Ставок 7.4 3.5 2.7 1.38 1xСтавка 7.5 3.6 2.84 1.36

Ставки на фору (-1) или (-1.5) кажутся здесь вполне выгодными, поскольку нападение нидерландцев обладает достаточной мощью, чтобы обеспечить бронзовым призерам первенства мира 2014 года достаточное преимущество в счете.

В то же время ставка на нулевую фору более надежна, поскольку нидерландцы могут и вовсе закрыться после забитого гола. Они пропустили только один раз от Эквадора, хотя их заставляли напрягаться и Сенегал, и даже немного Катар (хотя последний не в счет). Тем не менее, и речи не идет о том, что Андрис Нопперт будет скучать весь матч в воротах.

Давайте взглянем на то, что предлагают букмекеры на форы США в это же время. Забегая вперед, скажем, что особого успеха от американцев в плане голов никто не ждет.

Контора США (+2.5) США (+1.5) США (+1) США (0) Fonbet 1.07 1.27 1.45 3.1 Лига Ставок 1.08 1.29 1.44 3.0 1xСтавка 1.055 1.28 1.48 3.04

Американцы за групповой этап пропустили всего один раз, но и забили всего дважды (один гол Уэльсу и один гол Ирану). Очевидно, что американцы могут предпочесть играть вторым номером, но вопрос в том, кто будет у них возглавлять контратаки.

Кэфы на форы (+1) и (+1.5) намекают, что им придется-таки поднапрячься в обороне, а кэф на нулевую фору подсказывает, что выстоять без пропущенных мячей им будет крайне сложно. Хотя наличие Мэтта Тернера в воротах дает надежду на то, что будут сэйвы.

Нидерланды – США: ставки на тоталы

Посмотрим, что нам предлагают конторы по поводу тоталов. Мы приводим кэфы на шесть тоталов с отметками больше/меньше 1.5, 2.5 и 3.5.

Контора Больше 1.5 Меньше 1.5 Больше 2.5 Меньше 2.5 Больше 3.5 Меньше 3.5 Fonbet 1.48 2.65 2.3 1.63 4.2 1.23 Лига Ставок 1.41 2.85 2.27 1.61 4.2 1.22 1xСтавка 1.41 2.73 2.365 1.656 4.2 1.195

Судя по таблице, вполне ожидаемо, что может быть забито два или три мяча. Отметим, что имеет место серьезный разброс кэфов на тоталы меньше 1.5 (от 2.65 до 2.85). Нидерланды могут свой тотал пробить с легкостью, а вот пробьет ли его США со своей стороны? Будет зависеть от того, сыграет ли Кристиан Пулишич, который при забитом голе столкнулся с иранским вратарем и с большим трудом дотерпел до перерыва.