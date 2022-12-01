Усэйн Болт: «Грустно, что Роналду уходит. Он удержал «МЮ» в АПЛ в прошлом сезоне – забивал, приносил очки»
Усэйн Болт высказался об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».
Клуб и форвард расторгли контракт после скандального интервью игрока. Португалец раскритиковал владельцев «Юнайтед», его инфраструктуру, а также заявил, что не уважает главного тренера Эрика тен Хага.
«Грустно видеть, что он уходит. Он сыграл такую важную роль для нас в прошлом сезоне. Он удержал нас в Премьер-лиге в прошлом сезоне. Потому что во многих матчах именно он забивал, он продолжал приносить нам очки.
Так что мне грустно видеть, что он уходит, но я понимаю, слушая его интервью, что происходит много такого, о чем многие из нас не знают. Поэтому я желаю ему всего наилучшего на его пути, потому что я большой поклонник Криштиану Роналду. Так что мне грустно видеть, что он ушел», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике и болельщик «МЮ».
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