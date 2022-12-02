Ельцин Техеда: «Хотел бы поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, красивая страна»

заявил, что не прочь продолжить карьеру в Мир .

— Были ли у тебя предложения от клубов из России?

— Я не получал. Но было бы просто прекрасно, если бы Россия открыла передо мной двери. Это прекрасная и очень красивая страна.

Для меня было бы отличным опытом. Я бы очень хотел поиграть в России. У вас прекрасный чемпионат, отличные команды. Был бы счастлив оказаться в России, – сказал хавбек сборной и .

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