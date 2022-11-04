Кейлор Навас, Ельцин Техеда, Хоэль Кэмпбелл и Брайн Руис – в заявке Коста-Рики на ЧМ-2022

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Сборная Коста-Рики представила состав на ЧМ-2022.

Команды могут включить в заявку на мировое первенство 26 футболистов.

Состав Коста-Рики:

Вратари: Кейлор Навас («ПСЖ»), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Варгас («Мильонариос»), Кендалл Уостон («Депортиво Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вахда» Мекка), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос»), Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Рональд Матаррита («Цинциннати»).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Сельсо Борхес, Брайн Руис (оба – «Алахуэленсе»), Йоустин Салас, Альваро Самора (оба – «Депортиво Саприсса»), Роан Вильсон («Гресия»), Херсон Торрес, Дуглас Лопес (оба – «Эредиано»), Джевисон Беннетте («Сандерленд»), Антони Эрнандес («Пунтаренас»), Брандон Агилера («Ноттингем Форест»).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Антони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

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