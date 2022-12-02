Ребров считает, что Денисов лучше Пиняева: «Даниил сделал большой прорыв в этом году и «Спартаку» сильно помог»

объяснил свой выбор в голосовании за премию «Первая пятерка».

Лучшим молодым футболистом 2022 года признан хавбек .

– Вы поставили на первое место в голосовании. Почему?

– Я вижу каждый день Денисова, как он развивается. В этом году он сделал очень большой прорыв в своей игре и команде сильно помог. Поэтому мой выбор легко объяснить.

– Почему Пиняев в вашем голосовании только на третьем месте?

– Я понимаю, что парень перспективный, у него хорошее будущее, но он не провел полноценный сезон. Даниил больше играл. Может, в следующем году я, возможно, назову Пиняева. Денисов провел больше игр.

– Хлусевич на втором месте. Что можете о нем сказать?

– Все видели, что он играет на многих позициях. Сейчас он больше играет на позиции защитника. Даниил стал многопрофильным футболистом. Я их вижу постоянно. Для меня они как дети. Я их лучше знаю, чем других молодых ребят, – сказал технический координатор .

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