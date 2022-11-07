Тюкавин, Денисов, Худяков, Яковлев, Гладышев, Ефремов из «Вильярреала» – в составе молодежной сборной России на ноябрьский сбор

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Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на ноябрьский сбор.

В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба – ЦСКА).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор сборной России U21 пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках команда Михаила Галактионова проведет один матч. Соперник будет объявлен позднее. 

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