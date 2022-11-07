Тюкавин, Денисов, Худяков, Яковлев, Гладышев, Ефремов из «Вильярреала» – в составе молодежной сборной России на ноябрьский сбор

Тренерский штаб молодежной сборной России назвал состав на ноябрьский сбор.

В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков ( ), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков ( ), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов ( ), Александр Коваленко, Артем Соколов, Владислав Шитов (все – ), Кирилл Щетинин ( ), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба – ЦСКА).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор сборной России U21 пройдет с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках команда Михаила Галактионова проведет один матч. Соперник будет объявлен позднее.