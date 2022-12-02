Испания выиграла лишь 3 матча на ЧМ после чемпионства в 2010-м

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Сборная Испании уступила Японии (1:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

У пиренейцев только три выигранных матча на турнире после победного ЧМ-2010.

В Катаре Испания разнесла Коста-Рику (7:0), в 2018 году одолела Иран (1:0), а в 2014-м разгромила Австралию (3:0).

А если Испания правда не хотела 1-е место в группе? Логика есть (избежать Бразилии), но Энрике отрицает 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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