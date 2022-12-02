Луис Энрике: «Ничего не происходит, и вдруг Испания на 5 минут теряет контроль над ситуацией. Япония забила бы еще дважды, если б было нужно»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Японией (1:2) на .

«Ничего не происходит, и вдруг на пять минут мы полностью утрачиваем контроль над ситуацией, даже начинаем паниковать. Если бы нужно было забить еще два гола, она бы точно смогла это сделать.

Это чемпионат мира, и когда команде вроде Японии нечего терять, происходит то, что произошло. Нас просто переехали.

Мы снова стали контролировать ситуацию, когда Япония решила отойти в оборону, получив желаемое. Мы пытались делать все, что в наших силах, но Япония выходит с первого места – и заслуженно. А мы...

Я зол, потому что хотел бы занять первое место в группе. Сегодняшний день должен послужить нам предупреждением», – сказал Энрике.

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