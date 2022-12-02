Луис Энрике: «Ничего не происходит, и вдруг Испания на 5 минут теряет контроль над ситуацией. Япония забила бы еще дважды, если б было нужно»
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике подвел итоги матча с Японией (1:2) на ЧМ-2022.
«Ничего не происходит, и вдруг на пять минут мы полностью утрачиваем контроль над ситуацией, даже начинаем паниковать. Если бы Японии нужно было забить еще два гола, она бы точно смогла это сделать.
Это чемпионат мира, и когда команде вроде Японии нечего терять, происходит то, что произошло. Нас просто переехали.
Мы снова стали контролировать ситуацию, когда Япония решила отойти в оборону, получив желаемое. Мы пытались делать все, что в наших силах, но Япония выходит с первого места – и заслуженно. А мы...
Я зол, потому что хотел бы занять первое место в группе. Сегодняшний день должен послужить нам предупреждением», – сказал Энрике.
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