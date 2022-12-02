Луис Энрике: «Объясните, что вы доминировали над Японией 80 минут, но проиграли 1:2. Мне нечего праздновать»

прокомментировал поражение от Японии (1:2) на .

«Мне нечего праздновать. Да, мы вышли в плей-офф, но я бы хотел занять первое место. Повторяю: мне нечего праздновать. Мы все перепробовали.

Когда Япония села и защищалась, мы хорошо справились и избежали проблем. Но как справиться с коллапсом? Сложно.

Объясните, что вы доминировали над Японией 80 минут и проиграли 1:2.

Хорошо, когда коллапс у команды случается раз в четыре года», – сказал тренер сборной Испании.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ