Далич о матче с Бельгией: «Ожидал войны, бельгийцы не могут плохо сыграть трижды. Нам не дали чистый пенальти, ВАР опять против нас»
Златкой Далич прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) на ЧМ-2022.
«Я ожидал войны, Бельгия не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм.
У нас был чистый пенальти, ВАР снова против нас, линии рисуются как угодно.
Но нас это не поколебало, мы ожидали, что у Бельгии будут моменты. Нам повезло», – сказал тренер сборной Хорватии.
Напомним, матч обслуживала бригада во главе с Энтони Тэйлором.
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