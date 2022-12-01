Далич о матче с Бельгией: «Ожидал войны, бельгийцы не могут плохо сыграть трижды. Нам не дали чистый пенальти, ВАР опять против нас»

прокомментировал ничью с Бельгией (0:0) на .

«Я ожидал войны, Бельгия не может сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм.

У нас был чистый пенальти, ВАР снова против нас, линии рисуются как угодно.

Но нас это не поколебало, мы ожидали, что у будут моменты. Нам повезло», – сказал тренер сборной .

Напомним, матч обслуживала бригада во главе с .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ