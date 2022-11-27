Далич недоволен, что тренер Канады не пожал ему руку после 4:1: «Со временем он научится некоторым вещам»

упрекнул возглавляющего Канаду Джона Хердмана в нежелании пожать ему руку.

Сборная Хорватии разгромила канадцев на со счетом 4:1. До игры Хердман заявил следующее: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Я вышел на поле, чтобы поговорить со своими игроками. Тренера Канады я нигде не видел.

Независимо от того, выигрываю я или проигрываю, я всегда встречаюсь с тренером другой команды. Он этого не сделал – ну, такой у него подход.

Понятно, что он зол. Он хороший тренер, профессионал. Ему понадобится время на то, чтобы научиться некоторым вещам.

снова встала на ноги, и я горжусь этим. Мы продемонстрировали силу и мастерство. Мы должны выйти в плей-офф – такова наша конечная цель», – сказал главный тренер сборной Хорватии.