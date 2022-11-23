Далич про 0:0 с Марокко: «Не хватило решимости и вертикальных передач. Тяжелая игра, но мы ожидали этого»
Златко Далич прокомментировал ничью в матче ЧМ-2022 против Марокко (0:0).
– Тяжелый матч. Но мы ожидали этого. Противник плотно расположился в обороне, а на контратаках марокканцы очень опасны. Не хватило глубины и вертикальных передач, а созданными моментами мы не воспользовались. Не хватало решимости.
Мы знаем, что для выхода из группы нужно набрать как минимум 4-5 очков.
– Насколько вы довольны игрой таких футболистов, как Деян Ловрен и [Никола] Влашич, которых некоторые даже не ожидали увидеть в стартовом составе?
– Мы сделали выбор в пользу опыта. Нам нужны были опытные игроки в обороне. Влашич, к сожалению, получил повреждение. Жаль, что он не реализовал свой момент.
Ситуация совсем не такая, как была четыре года назад [в России]. Теперь мы – цель для всех. Двигаемся дальше, нам не о чем сожалеть, – сказал главный тренер сборной Хорватии.
Следующий матч группового этапа ЧМ-2022 сборная Хорватии сыграет в воскресенье против сборной Канады.
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