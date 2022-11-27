Далич о словах тренера Канады про намерение «поиметь Хорватию»: «Мы заняли 2-е место на ЧМ-2018 и достойны уважения. Мы одинаково уважаем всех»

Главный тренер сборной отреагировал на высказывание тренера канадской сборной.

Говоря о предстоящем матче между этими командами на , Джон Хердман заявил: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».

«Такой способ связать эти слова воедино – это неуважение. Мы заняли второе место [на ЧМ-2018], мы достойны уважения...

Я не буду заострять внимание и комментировать слова других людей. Мы одинаково уважаем всех, поэтому ожидаем того же самого от соперников», – сказал .