Далич о словах тренера Канады про намерение «поиметь Хорватию»: «Мы заняли 2-е место на ЧМ-2018 и достойны уважения. Мы одинаково уважаем всех»
Главный тренер сборной Хорватии отреагировал на высказывание тренера канадской сборной.
Говоря о предстоящем матче между этими командами на ЧМ-2022, Джон Хердман заявил: «Я сказал игрокам, что их место здесь, и мы выйдем и поимеем Хорватию».
«Такой способ связать эти слова воедино – это неуважение. Мы заняли второе место [на ЧМ-2018], мы достойны уважения...
Я не буду заострять внимание и комментировать слова других людей. Мы одинаково уважаем всех, поэтому ожидаем того же самого от соперников», – сказал Златко Далич.
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