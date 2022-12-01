Хорватия — Бельгия — 0:0, обзор матча Чемпионата мира по футболу 01.12.2022

В матче заключительного тура Чемпионата мира группы F сборная Хорватии на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян играла со сборной Бельгии. Игра завершилась со счетом 0:0.

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Сборная Бельгии активнее начала игру, но в итоге едва не получила одиннадцатиметровый в свои ворота. На 15-й минуте встречи в ворота сборной Бельгии был назначен пенальти. Карраско неудачно обработал мяч и нарушил правила на Андрее Крамариче, наступив ему на ногу. Однако главный арбитр встречи отменил назначенный пенальти, так как до нарушения игрок сборной Хорватии Ловрен попал в положение «вне игры». После инцидента игра успокоилась, обе команды сделали упор на позиционные атаки и владение мячом. Под конец тайма Бельгия несколько раз подобралась к воротам соперника, но не сумела распечатать ворота «шахматных». Хорватия отвечала позиционными атаками, но не смогла огорчить Тибо Куртуа.

Во втором тайме обе команды создали несколько опасных моментов. Но наиболее ярким был удар Ромелу Лукаку, который зарядил в штангу. Это случилось на 60-й минуте матча. На 62-й минуте встречи Ромелу снова бил по пустым воротам, и вновь не попал. Под конец матча были созданы еще несколько опасных моментов. На 90-й минуте встречи Лукаку не смог обработать мяч и не попал в ворота.

Видеообзор матча Хорватия — Бельгия