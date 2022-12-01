Директор «Барсы» о магазине в Мадриде: «Наш клуб – крупнейший бренд, вызывающий огромный интерес»

Директор «Барселоны» прокомментировал открытие клубного магазина в Мадриде.

«Магазин «Барсы» в Мадриде – еще один шаг, связанный с расширением Barça Licensing & Merchandising, нашей компании, которая управляет розничным и товарным бизнесом.

Наш клуб – один из крупнейших спортивных брендов в мире. У «Барсы» миллионы болельщиков, клуб вызывает огромный интерес, который отражается в многочисленных коллекциях одежды, продукции в цветах «Барселоны» и с эмблемой клуба.

Наша стратегия включает создание сети официальных торговых точек, управляемых на сто процентов , с целью установления прямого контроля над брендом и возможности продолжать нашу глобальную экспансию», – сказал Хавьер Барбани.

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