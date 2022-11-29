ФИФА проанализирует гол Бруну, чтобы оценить, не забил ли его Роналду

Первый гол Португалии в ворота Уругвая могут переписать на .

На 54-й минуте сборная открыла счет в матче с . Сперва гол был записан на Роналду, но позже оказалось, что 37-летний игрок, вероятно, не коснулся мяча головой. Поэтому мяч переписали на , который выполнял передачу в штрафную.

Как пишет O Jogo, техническая комиссия ФИФА более детально проанализирует этот гол, чтобы понять, кто именно его забил.

Сообщалось, что Португалия направит ФИФА доказательства того, что автором этого гола стал Роналду. Форвард уверен, что коснулся мяча.

Гол Роналду переписали на Бруну! Криш коснулся кончиками волос или все-таки нет?

​​Бруну Фернандеш – теневая звезда Португалии. Это он тащит команду, пока Роналду притягивает внимание