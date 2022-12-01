Карпукас о расходах: «Спокойно живу на 70 тысяч в месяц в Москве. Больше половины зарплаты отправляю родителям»

Артем Карпукас рассказал, сколько денег тратит в течение месяца.

– Многие считают, что футболисты финансово неграмотны. Как ты распределяешь свою зарплату?

– Больше половины я отправляю родителям. Они копят эти деньги. А остальное трачу на себя.

– Сколько денег тебе нужно в месяц, чтобы прожить?

– Мне много денег не надо: я живу на базе, кушаю на базе, могу только куда-нибудь сходить перекусить. Если мне что-то понравится в магазине, могу эту вещь купить, но трачу в пределах разумного.

На кроссовки могу потратить чуть больше, чем на кофту или штаны. Кроссовки – моя маленькая отдушина. Не хочу называть ценник самой дорогой пары. Но недавно купил новую, мои любимые – Nike Dunk Collaboration with Strange Love (цена на официальных ресурсах составляет более 6 тысяч рублей. – прим. источника).

В месяц в Москве я могу спокойно прожить на 70 тысяч рублей – мне столько хватает.

– Твоя самая дорогая покупка в жизни?

– Кроссовки.

– Пара стоила больше 100 тысяч рублей?

– Не скажу.

– Меньше миллиона же?

– Меньше, – сказал полузащитник «Локомотива».

Хавбек «Локо» Карпукас: «Зарплаты в футболе адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год»

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