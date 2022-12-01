Карпукас об админресурсе «Зенита»: «Не хочу в это верить. В России на высоком уровне такого быть не может»

Игрок не верит, что у есть админресурс.

– Как бороться против «Зенита»? Кто им конкурент?

– «Ростов», «Спартак». За «Зенит» играют качественные футболисты, надо как-то пытаться им соответствовать. Посмотрим, что будет в конце сезона, кто станет чемпионом.

– Веришь в админресурс «Зенита»?

– Не хочу в это верить. В России на самом высоком уровне такого быть не может. Не думаю, что они договариваются с судьями или им помогают в составлении календаря, – сказал 20-летний полузащитник.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ