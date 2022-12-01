Хавбек «Локо» Карпукас: «Зарплаты в футболе адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год»

Игрок высказался о зарплатах футболистов.

– Бытует мнение, что футболисты зарабатывают больше, чем заслуживают. Но так устроен футбольный бизнес, его так раскрутили. Какое у тебя мнение?

– На твой аргумент, что так устроен футбольный бизнес, можно все равно сказать, что зарплаты завышены. Но, находясь в футболе, могу сказать, что все зарплаты здесь адекватные. Это тяжелый труд. Я с 10 лет вижусь с родителями по два раза в год – это как минимум.

– В чем еще футбол убивает людей?

– Сколько футболистов пробиваются и нормально зарабатывают? Некоторые даже до низших лиг не доходят. Таких мало! Футболисты – не многогранные люди, они не могут заниматься этим, этим и этим.

Если ты хочешь стать футболистом, футбол становится смыслом жизни, кардинально меняется распорядок дня. А если у тебя не получается заиграть в футболе – что делать дальше?

– Критики считают, что врачи незаслуженно получают меньше футболистов.

– Популяризация у этих профессий разная. Футбол – самый популярный вид спорта – отсюда и идут такие деньги. Не футболисты же виноваты в этом. Специфика всего спорта такая, – сказал 20-летний футболист.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ