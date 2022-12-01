Эмерик Лапорт: «Я не фанат футбола, не смотрю матчи. Играя за «Сити», даже не знаю, во сколько стартовый свисток»

признался, что не смотрит футбольные матчи.

«Я не фанат футбола. Если честно, я не люблю смотреть матчи.

По правде говоря, когда я играю за «Сити», даже не знаю, во сколько начало матча. Мне звонит кто-то из семьи: «Эй, во сколько завтра?» Я не знаю», – заявил 28-летний защитник.

Он также высказался о возможных соперниках Испании в плей-офф ЧМ-2022.

«Я не смотрел, не делал прогнозов, вообще ничего», – добавил Лапорт.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Испания сыграет сегодня с Японией.

Рабьо воспринимает футбол как работу: «Это не мой мир, особенно учитывая все происходящее в последнее время. Не хочу быть частью этого»

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