Эмерик Лапорт: «Я не фанат футбола, не смотрю матчи. Играя за «Сити», даже не знаю, во сколько стартовый свисток»
Эмерик Лапорт признался, что не смотрит футбольные матчи.
«Я не фанат футбола. Если честно, я не люблю смотреть матчи.
По правде говоря, когда я играю за «Сити», даже не знаю, во сколько начало матча. Мне звонит кто-то из семьи: «Эй, во сколько завтра?» Я не знаю», – заявил 28-летний защитник.
Он также высказался о возможных соперниках Испании в плей-офф ЧМ-2022.
«Я не смотрел, не делал прогнозов, вообще ничего», – добавил Лапорт.
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Испания сыграет сегодня с Японией.
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