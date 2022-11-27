Рабьо воспринимает футбол как работу: «Это не мой мир, особенно учитывая все происходящее в последнее время. Не хочу быть частью этого»
Адриен Рабьо рассказал, что значит для него футбол.
– Согласны ли вы с тем, что футбол для вас – это работа?
– Это так, особенно учитывая все, что происходит вокруг футбола в последнее время.
Это не мой мир, мне это не нравится, и я не хочу быть частью этого. Я действительно вижу и чувствую именно так. Все, чего я хочу – это играть в футбол,– сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.
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