«Тео Эрнандес – просто машина. Они с Мбаппе зажигают по-настоящему». Зелиньски о Франции

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Петр Зелиньски поделился мнением об игроках сборной Франции.

«В Италии я играл против Жиру, для меня он великолепный игрок, который действительно впечатлил меня своей игрой за «Милан».

Тео Эрнандес – просто машина на левом фланге. Он бегает без остановки, похож на маленькую машинку (смеется).

Они с Мбаппе по-настоящему зажигают на левом краю сборной Франции. Нам придется помучиться, но мы постараемся сделать так, чтобы им тоже пришлось», – отметил хавбек сборной Польши и «Наполи».

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