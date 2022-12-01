«Тео Эрнандес – просто машина. Они с Мбаппе зажигают по-настоящему». Зелиньски о Франции

Петр Зелиньски поделился мнением об игроках сборной Франции.

«В Италии я играл против Жиру, для меня он великолепный игрок, который действительно впечатлил меня своей игрой за .

– просто машина на левом фланге. Он бегает без остановки, похож на маленькую машинку (смеется).

Они с Мбаппе по-настоящему зажигают на левом краю сборной . Нам придется помучиться, но мы постараемся сделать так, чтобы им тоже пришлось», – отметил хавбек сборной и .

4 декабря Франция и Польша сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.

Еще две пары 1/8 финала: Аргентина – Австралия и Франция – Польша. Фавориты легко победят?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ