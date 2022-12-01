«Тео Эрнандес – просто машина. Они с Мбаппе зажигают по-настоящему». Зелиньски о Франции
Петр Зелиньски поделился мнением об игроках сборной Франции.
«В Италии я играл против Жиру, для меня он великолепный игрок, который действительно впечатлил меня своей игрой за «Милан».
Тео Эрнандес – просто машина на левом фланге. Он бегает без остановки, похож на маленькую машинку (смеется).
Они с Мбаппе по-настоящему зажигают на левом краю сборной Франции. Нам придется помучиться, но мы постараемся сделать так, чтобы им тоже пришлось», – отметил хавбек сборной Польши и «Наполи».
4 декабря Франция и Польша сыграют в 1/8 финала ЧМ-2022.
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