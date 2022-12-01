Роберт Левандовски: «После матча Франции с Тунисом мы считаем, что все возможно. Польше нужно сыграть сильно лучше, чтобы доставить им проблемы»

высказался о предстоящей игре между сборными Польши и .

Команды сыграют в рамках 1/8 финала .

«Франция – фаворит. Польша должна сыграть сильно лучше, если хочет доставить им проблемы. В частности, нужно больше показать в атаке. У них прекрасная команда, но после их матча с мы считаем, что все возможно.

Это большой вызов для нас. Знаем, какие там игроки, но мы постараемся показать максимум и побороться. Мы знаем, что Франция – действующий чемпион. Возможно, они смогут выиграть турнир еще раз. Так что это большой вызов для нас. Нам нужно будет сыграть лучше, чем с Аргентиной», – сказал нападающий сборной Польши и «Барселоны».

сыграет с Францией 4 декабря. Матч состоится в 18:00 по московскому времени.

Польша весь ЧМ играла плохо и дико осторожно, а против Аргентины – вообще трусливо. Ее спас только рекордсмен Шченсны

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Еще две пары 1/8 финала: Аргентина – Австралия и Франция – Польша. Фавориты легко победят?

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