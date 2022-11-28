Гана — Уругвай: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В матче третьего тура группового этапа в квартете H на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Ганы и Уругвая. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Гана – Уругвай

Во сколько матч Гана – Уругвай

Стали известны стартовые составы команд.

Гана: Ати-Зиджи – Сейду, Амарти, Салису, Баба – Парти, Кудус, Абдул-Самед – А. Айю, Д. Айю, Уильямс.

Уругвай: Рочет – Варела, Коатес, Хименес, Оливера – Пельистри, де Арраскаэта, Бентанкур, Вальверде – Суарес, Нуньес.

Помимо этих двух сборных, в группе H выступают национальные команды Южной Кореи и Португалии, которые сыграют в параллельном матче.