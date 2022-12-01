Юлманда не уволят из сборной Дании, несмотря на вылет с ЧМ-2022. С ним готовы продлить контракт
Датский футбольный союз не уволит Каспера Юлманда, несмотря на вылет с ЧМ-2022.
Сборная Дании не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе. Команда набрала одно очко в трех играх.
Петер Меллер, занимающий пост директора Датского футбольного союза (DBU) по футбольным вопросам, заявил о готовности продлить контракт с тренером.
«Мы по-прежнему хотим продлить контракт. Мы не паникуем из-за того, что за девять дней проиграли два матча и один раз сыграли вничью. Мы очень довольны Каспером. Надеемся, что он еще долго будет с нами», – сказал Меллер.
Срок контракта Юлманда с DBU рассчитан до окончания Евро-2024. Под его руководством команда вышла в полуфинал Евро-2020.
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