Юлманд о Дании на ЧМ-2022: «Мы не достигли своего уровня. Не могу мыслить рационально, эмоции преобладают, огромное разочарование»
Каспер Юлманд поделился мыслями о поражении от команды Австралии (0:1) на ЧМ-2022.
Сборная Дании не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе. Команда набрала один балл в трех играх.
«Мы сыграли не в своем темпе. Начало матча получилось довольно хорошим, однако затем команда выпала из игры.
Однако большое количество эмоций и борьбы – это то, чего нельзя было делать в матче с Австралией. Мы должны были сыграть на своих сильных качествах. Мы сыграли не на своем уровне – это можно сказать наверняка.
Считаю, что мы хорошо провели игру против сборной Франции, но два других матчах были недостаточно хороши.
Сейчас я не могу мыслить рационально. Эмоции преобладают, огромное разочарование. Мы не достигли своего уровня. В этом нет никаких сомнений», – сказал главный тренер сборной Дании.
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