Тренер Австралии о победе над Данией: «Работали над верой, энергией и концентрацией 4,5 года. Видел по глазам ребят, что они готовы к игре»

Главный тренер сборной прокомментировал победу над командой на .

Австралийская команда выиграла со счетом 1:0 и вышла в плей-офф турнира со второго места.

«Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными.

К этому результат нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.

Футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре», – заявил Грэм Арнолд.

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