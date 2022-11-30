Тренер Австралии о победе над Данией: «Работали над верой, энергией и концентрацией 4,5 года. Видел по глазам ребят, что они готовы к игре»
Главный тренер сборной Австралии прокомментировал победу над командой Дании на ЧМ-2022.
Австралийская команда выиграла со счетом 1:0 и вышла в плей-офф турнира со второго места.
«Я горжусь старанием ребят. Учитывая короткий срок подготовки к турниру, их усилия были невероятными.
К этому результат нас привела вера в себя, а также тяжелая работа.
Футболисты обладают отличной психологией. Мы работали над верой, энергией и концентрацией на протяжении 4,5 лет. Я видел по их глазам, что они были готовы к сегодняшней игре», – заявил Грэм Арнолд.
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