16-летний Эндрик стал самым молодым автором гола в истории лиги Бразилии и отпраздновал в стиле Холанда. «Реал», «Барса» и «ПСЖ» интересуются форвардом «Палмейрас»

Нападающий Эндрик установил рекорд чемпионата Бразилии.

В возрасте 16 лет и 98 дней он стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии, забив в ворота «Атлетико Паранаэнсе» (3:1). Эндрик также стал самым молодым игроком в истории «Палмейрас» с учетом всех турниров.

Бразилец отпраздновал гол в стиле форварда , подняв одну руку верх и приложив указательный палец другой руки к уху. В инстаграме Эндрик отметил норвежца, выставив свою фотографию.

Интерес к форварду проявляют , и , сообщает L’Equipe. В контракте игрока с бразильским клубом указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Фото: twitter.com/endrickii