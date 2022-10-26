16-летний Эндрик стал самым молодым автором гола в истории лиги Бразилии и отпраздновал в стиле Холанда. «Реал», «Барса» и «ПСЖ» интересуются форвардом «Палмейрас»
Нападающий «Палмейрас» Эндрик установил рекорд чемпионата Бразилии.
В возрасте 16 лет и 98 дней он стал самым молодым автором гола в истории чемпионата Бразилии, забив в ворота «Атлетико Паранаэнсе» (3:1). Эндрик также стал самым молодым игроком в истории «Палмейрас» с учетом всех турниров.
Бразилец отпраздновал гол в стиле форварда «Ман Сити» Эрлинга Холанда, подняв одну руку верх и приложив указательный палец другой руки к уху. В инстаграме Эндрик отметил норвежца, выставив свою фотографию.
Интерес к форварду проявляют «Реал», «Барселона» и «ПСЖ», сообщает L’Equipe. В контракте игрока с бразильским клубом указана сумма отступных – 60 миллионов евро. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Фото: twitter.com/endrickii
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