Месси не забил 2 из 3 пенальти на ЧМ и повторил антирекорд Гьяна
Нападающий Лионель Месси повторил антирекорд ЧМ по незабитым пенальти.
Сегодня удар форварда сборной Аргентины был парирован польским вратарем Войчехом Шченсным.
На ЧМ-2022 35-летний футболист уже реализовал один одиннадцатиметровый – в игре с Саудовской Аравией (1:2).
Всего на чемпионатах мира Месси исполнял пенальти трижды. В 2018 году он не забил Исландии (1:1).
Два промаха с точки на ЧМ, не считая серий одиннадцатиметровых, – повторение худшего результата как минимум с 1966 года. Асамоа Гьян из сборной Ганы не реализовал 2 из 4 пенальти.
Подробно со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.
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