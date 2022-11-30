Месси не забил 2 из 3 пенальти на ЧМ и повторил антирекорд Гьяна

Теги ПСЖ Асамоа Гьян Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Польши по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Ганы по футболу рекорды Войчех Шченсны ЧМ-2022 Футбол

Нападающий Лионель Месси повторил антирекорд ЧМ по незабитым пенальти.

Сегодня удар форварда сборной Аргентины был парирован польским вратарем Войчехом Шченсным.

На ЧМ-2022 35-летний футболист уже реализовал один одиннадцатиметровый – в игре с Саудовской Аравией (1:2).

Всего на чемпионатах мира Месси исполнял пенальти трижды. В 2018 году он не забил Исландии (1:1).

Два промаха с точки на ЧМ, не считая серий одиннадцатиметровых, – повторение худшего результата как минимум с 1966 года. Асамоа Гьян из сборной Ганы не реализовал 2 из 4 пенальти.

Подробно со статистикой выступлений Месси можно ознакомиться здесь.

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