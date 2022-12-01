Тренер сборной Мексики Мартино ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022: «Беру на себя ответственность за этот провал»

Тренер сборной Мексики Херардо Мартино ушел в отставку.

Команда не вышла из группы на , несмотря на победу над командой Саудовской Аравии (2:1). Мексиканцы уступили Польше по разнице мячей.

«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток.

Я полностью беру на себя ответственность за этот провал. Это ужасное разочарование», – сказал Мартино.

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины возглавлял мексиканцев с 2019 года.

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