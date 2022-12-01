Тренер сборной Мексики Мартино ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022: «Беру на себя ответственность за этот провал»

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Тренер сборной Мексики Херардо Мартино ушел в отставку. 

Команда не вышла из группы на ЧМ-2022, несмотря на победу над командой Саудовской Аравии (2:1). Мексиканцы уступили Польше по разнице мячей. 

«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток. 

Я полностью беру на себя ответственность за этот провал. Это ужасное разочарование», – сказал Мартино. 

Бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины возглавлял мексиканцев с 2019 года. 

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