Тренер сборной Мексики Мартино ушел в отставку после вылета с ЧМ-2022: «Беру на себя ответственность за этот провал»
Тренер сборной Мексики Херардо Мартино ушел в отставку.
Команда не вышла из группы на ЧМ-2022, несмотря на победу над командой Саудовской Аравии (2:1). Мексиканцы уступили Польше по разнице мячей.
«Мой контракт закончился, как только судья дал финальный свисток.
Я полностью беру на себя ответственность за этот провал. Это ужасное разочарование», – сказал Мартино.
Бывший тренер «Барселоны» и сборной Аргентины возглавлял мексиканцев с 2019 года.
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