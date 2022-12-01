Мексика не сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 1990-го. Тогда ее не допустили к турниру

не сумела выйти из группы на чемпионате мира впервые в XXI веке.

Команда Херардо Мартино на заняла третье место, уступив вторую строчку Польше по дополнительным показателям.

Последний чемпионат мира, на котором мексиканцы не играли в плей-офф, был в 1990 году. К тому турниру они не были допущены из-за нарушения регламента предшествующего юношеского чемпионата.

По спортивным причинам Мексика не пропускала плей-офф ЧМ с 1982 года.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ