Мексика не сыграет в плей-офф ЧМ впервые с 1990-го. Тогда ее не допустили к турниру
Сборная Мексики не сумела выйти из группы на чемпионате мира впервые в XXI веке.
Команда Херардо Мартино на ЧМ-2022 заняла третье место, уступив вторую строчку Польше по дополнительным показателям.
Последний чемпионат мира, на котором мексиканцы не играли в плей-офф, был в 1990 году. К тому турниру они не были допущены из-за нарушения регламента предшествующего юношеского чемпионата.
По спортивным причинам Мексика не пропускала плей-офф ЧМ с 1982 года.
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